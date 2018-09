Marques Mendes aconselha Rui Rio a ser “menos arrogante”

Ex-líder do PSD diz que Rui Rio deve cumprir mandato até ao fim

Marques Mendes aconselha Rui Rio a ser “mais humilde, menos convencido e menos arrogante”.

O ex-líder do PSD defendeu que as guerras internas no partido exigem que Rui Rio mostre “mais abertura e humildade”, mas considerou um “enorme um disparate” a realização de um congresso extraordinário

“Os mandatos devem ser cumpridos e levados até ao fim. O PSD precisa de tréguas e não de incendiários”, afirmou.

Rui Rio tem sido alvo de críticas internas desde que chegou à liderança. A posição do PSD sobre a proposta do Bloco de Esquerda contra a especulação imobiliária foi a última polémica dentro do partido. Mendes aconselhou o atual líder a “estudar os assuntos” para evitar “entrar nesta onda de demagogia e populismo”