Oito anos depois, U2 deixam multidão eufórica na Altice Arena | FOTOGALERIA

A banda com mais de 40 anos de carreira começou a tocar na Altice Arena por volta das 21h23, cerca de vinte minutos depois da hora prevista, mas nem isso fez com que as pessoas que ali se encontravam presentes perdessem a vontade de ouvir a banda irlandesa.

Os U2 pisaram palcos nacionais pela última vez a 2 e 3 de Outubro de 2010, em Coimbra, e o regresso foi celebrado com muita euforia e ‘casa’ cheia.

Para dar voz ao movimento #womenoftheworldtakeover, os artistas convidaram a fadista Ana Moura.