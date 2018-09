Pai condenado por bater na filha que não queria fazer o trabalho de casa

O pai provocou uma hemorragia no olho esquerdo à filha

A filha recusou-se a fazer os trabalhos de casa e o pai agrediu-a à bofetada. Agora, o homem foi condenado a 56 dias de trabalho comunitário. O caso remonta a março de 2016, tendo-se passado em Múrcia, Espanha.

As agressões do pai provocaram uma hemorragia no olho esquerdo à filha.

Para além do trabalho comunitário, o homem ficou proibido de se aproximar da filha num raio de 200 metros, durante dois anos, e vai ter de pagar uma indemnização de 270 euros para compensar as lesões causadas, avança com o jornal espanhol El País.

"Em nenhum caso, pode ser aceite que um pai agrida a filha como forma de correção", pode ainda ler-se n uma nota publicada pelo tribunal.

Esta não terá sido a primeira vez que o homem agrediu a filha, tendo chegado a apresentar várias queixa por diversas ocasiões, mas o pai foi sempre absolvido.