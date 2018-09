Uber Eats chega a mais duas cidades

Presente em 220 cidades em todo o mundo, o Uber Eats foi lançado em 2017 em Lisboa e em maio deste ano no Porto.

O Uber Eats passou a estar disponível em duas novas cidades: Matosinhos e Leça da Palmeira. Com esta aposta, a aplicação passou a abranger toda a cidade do Porto, onde já conta com mais de 180 restaurantes.

Nesta nova expansão o serviço alarga-se até Campanhã e inclui ainda a área de Rio Tinto, já que até aqui contemplava apenas a cobertura da Foz até às Antas e da Ribeira até Arca de Água.

Neste momento a oferta em Portugal já inclui mais de 700 restaurantes disponíveis.

Presente em 220 cidades em todo o mundo, o Uber Eats foi lançado em 2017 em Lisboa e em maio deste ano no Porto.