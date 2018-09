Novo rival da Uber. Chauffeur Privé entra em Portugal

O preço começa nos 2,50 euros e o valor é fixo a partir do momento em que o pedido é feito.

Portugal Há mais uma nova plataforma eletrónica de transporte em Portugal. Trata-se do Chauffeur Privé e irá concorrer com a Uber, Cabify ou Taxify.

Actualmente, a plataforma digital conta com dois milhões de clientes e 18 mil motoristas e Lisboa será a primeira cidade fora de França a receber o serviço. O preço começa nos 2,50 euros e o valor é fixo a partir do momento em que o pedido é feito. Isto significa que o tempo perdido no trânsito, por exemplo, não influenciará o valor a pagar.

“Esta forma de transporte urbano é uma realidade no mercado e a entrada de um novo player como a Chauffeur Privé vai trazer uma nova dinâmica ao setor. Sendo um serviço suportado no download de uma app, toda a estratégia de meios tem por objetivo uma otimização da conversão potenciada por uma segmentação afinada de audiências, meios e formatos”, revela Sandra Alvarez, diretora-geral da PHD.