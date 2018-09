Yannick Djaló deixa mensagem emotiva à irmã

Nunca passou-me pela cabeça que isso fosse acontecer... era suposto essa mensagem vir de ti, e estar no teu Instagram e não no meu, era suposto tu sentires essa dor e não eu, era suposto que essas lágrimas fossem tuas e não minhas... nunca quis que sofresses, mas preferia que sentisses o que estou a sentir e trocássemos de lugar, minha Açu...palavra nenhuma consegue descrever a dor que sinto e quão pesado está o meu coração ... minha Açu... minha menina! Ainda não consigo acreditar... vou entrar por aquela porta e me vais saltar para os braços... ainda não consigo acreditar...Tenho de te ver... tenho de olhar p ti, p teu rosto... tenho de sentir de verdade que realmente não estás mais aqui! 😢😢😢💔💔💔🖤🖤🖤😭😭😭

A post shared by Yannick Dos Santos Djaló (@yannickdjalo_official) on Sep 15, 2018 at 1:19pm PDT