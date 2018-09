Carlos Cruz vive num apartamento alugado depois de ter vendido tudo para pagar aos advogados

Longe da fama e depois de toda a polémica à volta da Casa Pia, Carlos Cruz confessou à Sábado que foi obrigado a vender tudo para poder pagar aos advogados e que agora vive num apartamento alugado, em Cascais.

A condenação de seis anos na prisão por abusos sexuais de menores – parte passados em liberdade condicional – acabou por tirar o "senhor televisão" do pequeno ecrã. E desde que saiu da prisão não recebeu convites para regressar. "Há medo das reações das pessoas e das audiências (…) A não ser, como já disse, se conseguisse a revisão da sentença e fosse declarado inocente. Mesmo assim, julgo que haveria sempre um outro setor da opinião pública que estaria renitente", afirma em entrevista à revista.

Carlos Cruz vive agora com cancro no fígado, um problema que lhe foi diagnosticado em janeiro, apesar dos primeiros sintomas terem surgido enquanto ainda estava na prisão. “Tinha sintomas e foi-me aconselhado a estar sob uma certa vigilância médica. O meu médico ia com frequência à cadeia (...) Já em liberdade, procurei um médico amigo para diminuir o perímetro da barriga (…) Durante o exame, o técnico disse-me logo que eu tinha um nódulo no fígado", conta o ex-apresentador.

O dia-a-dia que atualmente tem é calmo e permite a Carlos Cruz acompanhar a vida das filhas. "Deito-me e levanto-me relativamente tarde. Ocupo o tempo com leituras variadas e de vez em quando tento escrever histórias de ficção (…) O mais importante, acompanho as minhas filhas com quem contacto várias vezes durante o dia pessoalmente ou por telefone."

Depois de sair da prisão, o ex-apresentador confessa que, por acreditar na energia, faz questão de consultar cartomantes. “Vou apenas por curiosidade. Divirto-me imenso. Tomo notas e depois confiro. Erram muito. Vou desde a quem lança búzios, lê as mãos e não vou sempre à mesma pessoa”, disse ainda Carlos Cruz.