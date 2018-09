"O Wolverhampton pode tornar-se no maior clube do mundo"

O Wolverhampton, equipa recém promovida ao principal escalão do futebol inglês, conta com seis portugueses no plantel, tendo alcançado em este fim-de-semana a primeira vitória em casa com um golo do avançado emprestado pelo Benfica Raul Jiménez.

O presidente executivo do clube, Jeff Shi, considera que o Wolverhampton pode vir a ser um dos maiores clubes do mundo.

"No futuro? Porque não? Podemo-nos tornar no maior clube do mundo. A longo termo, é possível atingir a dimensão do Manchester City ou até ultrapassá-la", disse em entrevista ao Daily Mail.

Apesar de só à quarta jornada ter alcançado a primeira vitória em casa, Shi faz um balanco positivo da equipa treinada pelo português Nuno Espírito Santo: Ainda só disputámos quatros jogos, mas tendo em conta que temos o plantel mais jovem da competição, estamos a jogar melhor do que esperava. Não queremos sobreviver. Queremos competir".