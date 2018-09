Caçador publica fotos de urso morto e recebe ameaças de morte

Um antigo jogador de hóquei canadiano tem estado a receber ameaças de morte na sua rede de twitter por ter publicado duas fotografias onde mostra os animais que caçou.

Tim Brent, de 34 anos, publicou uma fotografia com um urso com a descrição de que lhe fizeram “uma maravilhosa perseguição”. No post, o ex-jogador dos Toronto Maple Leafs explica que o animal detetou-os a cerca de 75 yards – cerca de 160 metros – e que “em vez de fugir” foi direito a eles. “Era fácil dizer que este urso mandava no vale onde nós estávamos a caçar e que não tinha medo de nada”, acrescenta Brent.

Alright folks, here is my Mountain Grizzly! We put an awesome stalk on him but he spotted us at about 75 yards. Instead of taking off he turned and came right at us. It was very easy to tell this boar owned the valley we were hunting in and wasn’t scared of anything! When he… pic.twitter.com/CkgybKe5Mc — Tim Brent (@Brenter37) 10 de setembro de 2018

Dois dias depois o ex-jogador publicou também uma fotografia, dentro do mesmo estilo, onde aparecia, acompanhado pelo sogro, com um cadáver de alce aos pés. “Fiquei absolutamente humilde com este animal”, escreveu Brent acrescentando que às vezes “temos a sorte de estar no sítio certo à hora certa”.

MY YUKON MOOSE

I am absolutely humbled by this animal. We all have times we hunt hard and don’t get rewarded, and then every once in awhile we get lucky and are in the right place at the right time (having a pretty awesome father-in-law doesn’t hurt either!). The stars defi… pic.twitter.com/UXvA0CbnUw — Tim Brent (@Brenter37) 12 de setembro de 2018

Estas publicações do ex-jogador têm gerado vários comentários e partilhas, alguns mesmo ofensivo ou ameaçadores. “Eu aposto que matar este lindo urso foi uma ‘maravilhosa perseguição’ ao Tim também”, escreveu o comediante Ricky Gervais, conhecido pelos sua posição a favor dos animais.

Já Amanda Abbington, atriz de Sherlock não foi tão meiga nas palavras. “És um parvalhão. Eu estúpido, imatura, insensível monte de m****”, escreveu a atriz.

Brent já reagiu aos comentários dizendo que “adoraria que saber o que é considerado uma ameaça ou um abuso no Twiiter”. “Isto é o que temos de enfrentar como caçadores”, acrescentou o ex-jogador. Tim Brent publicou ainda uma nova fotografia onde mostra que a carte e o leite do urso e do alce encheram-lhe o frigorífico.