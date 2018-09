Cristina Ferreira partilha nova etapa do filho e fala da primeira entrevista na SIC

Cristina Ferreira falou esta segunda-feira da nova etapa do filho, Tiago.

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, a apresentadora contou que o filho vai regressar às aulas numa nova escola e acabou por realçar que este é um dia de mudança, mas “para os dois”. No dia em que o filho, fruto da anterior relação com António Casinhas, começa no quinto ano, Cristina Ferreira vai pela primeira vez dar uma entrevista na SIC, depois da sua transferência da TVI.

“Acabei de deixar o Tiago na escola. Começa hoje numa escola nova, no quinto ano. Hoje é dia de mudança. Para os dois”, começou por escrever.

“Ontem à noite perguntava-me se estava nervosa. ‘É tudo novo, né mãe?’. É filho. E por isso entusiasmante. Logo vou ter o mesmo friozinho na barriga que tinhas agora. Mas temos os dois a certeza que este é o nosso caminho. À noite serás tu a dar-me a mão, enquanto me vês no jornal da noite. Como te dei agora na entrada da escola”, concluiu.