Revelada a identidade e o alvo do homem que matou a irmã de Yannick Djaló

No último sábado, as festas da Moita ficaram marcadas pelo atropelamento que tirou vida à irmã de Yannick Djaló e que feriu outras cinco pessoas.

Esta segunda-feira, o Correio da Manhã adianta que o suspeito, que se encontra em prisão preventiva, se chama Abel Fragoso e tinha como objetivo investir contra os elementos de um gangue do Vale da Amoreira.

Em comunicado, a GNR referiu que, Abel Fragoso “avançou a alta velocidade por um arruamento de acesso às referidas festas, tendo embatido violentamente nas guardas de madeira de proteção, utilizadas para as largadas de touros, as quais não impediram que o veículo colidisse com as vítimas (...) os militares que estavam nas imediações, apercebendo-se que o indivíduo estava a iniciar a manobra de marcha atrás para se colocar em fuga, avançaram sobre o carro, conseguindo imobilizar a viatura e o seu condutor, evitando assim mais danos e vítimas”.

A vítima mortal, Açucena, tinha 17 anos e estava a regressar a casa com um grupo de amigos quando foram surpreendidos pelo carro a alta velocidade.