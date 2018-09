Bruno de Carvalho quebra silêncio

O ex-presidente do Sporting emitiu, esta segunda-feira, um comunicado no qual garante que não vai desistir da luta jurídica contra ilegalidades e irregularidades do processo eleitoral.

"Por nada nos pressupostos que inadvertidamente nos empurraram para este dia se ter alterado, não podemos desistir da 'guerra' jurídica relativa à farsa da destituição e à farsa eleitoral que se encontra consumada, especialmente por ainda nada se saber sobre a intenção e solução que esta nova direção tenciona implementar para solucionar as gravíssimas e tão negativamente consequentes ilegalidades e irregularidades praticadas", lê-se no texto assinado também pelo ex-vogal do conselho diretivo Alexandre Godinho.

"A defesa da nossa honra e da nossa dignidade em face das ilegais acções/sanções disciplinares exigem, inevitavelmente, continuarem as ações judiciais em curso, pois que o seu abandono enfraqueceria substancialmente a possibilidade de êxito, na "batalha" judicial contra as referidas ações/sanções disciplinares, por conformação com atos ilegais originários naquelas", referem ainda os ex-dirigentes leoninos.



Sublinhe-se que Bruno de Carvalho avançou com uma ação contra o Sporting no Juízo Central Cível de Lisboa, três dias antes das eleições, que colocaram Frederico Varandas na presidência do clube.