U2 só queriam agradar, mas acabaram por irritar os portugueses

A banda irlandesa, que atuou este domingo no Altice Arena, publicou nas redes sociais uma mensagem sobre Lisboa. O tweet estava cheio de boas intenções, mas também de gaffes… E os portugueses não perdoaram.

"Abençoada Lisboa, a cidade que nos deu Ronaldo, Eusébio, Fernando Passoa, António Guterres e José Saramango", escreveram os U2 na legenda de uma fotografia do primeiro de dois concertos em Lisboa da banda de Bono.

Nos comentários à mensagem, não faltaram correções, aulas de história e piadas.

Firstly, you misspelled almost every Portuguese name in your tweet and secondly, the tickets's prices were ridiculously high so try to fix that next time you come here, probably 10 years from now