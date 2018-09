Uma mulher, de 41 anos, foi constituída arguida depois de estar a vender artigos de roupa com alarmes de segurança numa feira em Freamunde, no distrito do Porto.

No total, a GNR, através de uma ação de fiscalização, apreendeu mais de 450 peças de roupa, todas elas de “marcas conhecidas”. A origem dos artigos é ainda desconhecida.

A mulher, além de ter sido constituída arguida, ficou sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência.