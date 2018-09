Apresentadas novas notas de €100 e €200

O Banco Central Europeu (BCE) divulgou, esta segunda-feira, as imagens das novas notas de 100 e 200 euros, que começarão a circular no fim de maio do próximo ano.

Estas duas novas denominações fazem parte da série Europa, da qual também fazem parte novas notas de cinco, dez, vinte e cinquenta euros que têm sido emitidas desde 2013.

Recorde-se que o BCE decidiu deixar de emitir notas de 500 no fim deste ano, sendo que as novas notas de 100 e de 200 euros serão as últimas desta série.

“As novas notas de €100 e €200 contêm elementos de segurança novos e inovadores. À semelhança das outras denominações, as novas notas são fáceis de verificar através do método “tocar, observar e inclinar”, lê-se no comunicado da instituição europeia.

O tamanho das notas é outra das diferenças em relação às anteriores, embora o comprimento se mantenha, a largura passa a ser igual à nota de 50 euros.

As notas poderão assim "ser tratadas e processadas com mais facilidade pelas máquinas e cabem melhor nas carteiras de quem as utiliza e têm maior durabilidade, visto que estarão sujeitas a menor desgaste e deterioração", refere ainda o BCE.