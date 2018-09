Consumo. Bancos deram 600 milhões de euros em julho

O crédito ao consumo continua a aumentar. Só em julho, no mesmo mês em entraram em vigor as recomendações do Banco de Portugal que visam prevenir situações de sobreendividamento das famílias, foram concedidos 595,3 milhões de euros em empréstimos ao consumo pelos bancos e financeiras. Este valor representa um aumento de quase 10% (mais 52 milhões de euros) quando comparado com igual período do ano passado, revelam os dados do regulador. Feitas as contas, por dia, as instituições financeiras emprestaram mais de 20 milhões de euros por dia só para o crédito ao consumo.

O crédito pessoal sem finalidade específica foi o que captou mais dinheiro: 227,7 milhões de euros. Mas, no seu conjunto, o financiamento continua também a ter um peso relevante. Na locação financeira ou ALD para carros novos, foram emprestados 33,2 milhões de euros e mais 8,4 milhões de euros para carros usados. Já na modalidade com reserva de propriedade e outros para carros novos, foram emprestados quase 68 milhões de euros e mais de 173 milhões de euros para automóveis usados.

Por sua vez, nos empréstimos para educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos verificou-se um aumento de 54%, para os 2301 milhões de euros, entre julho do ano passado e deste ano.

Apenas nos cartões de crédito se verificou uma diminuição na disponibilização de crédito. Foram 78 milhões de euros, em julho, menos 10% quando comparado com os 86,6 milhões registados no período homólogo.

Este aumento do crédito não se limita apenas para consumo. Ainda na semana, o regulador revelou que o montante concedido pelos bancos para a compra de casa rondou os 919 milhões de euros em julho, o segundo valor mais elevado deste ano.