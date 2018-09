Airbnb. Portugal recebeu quase 1,4 milhões de hóspedes no verão

O Airbnb registou quase 1,4 milhões de hospedes em Portugal este verão. Este número representa um aumento de 18% nas chegadas de visitantes ao nosso país. De acordo com a plataforma, Portugal continua a ser um dos destinos mais populares da Europa entre os viajantes de todo o mundo, que gastaram no mercado nacional uma média de 82 euros por noite.

Lisboa, Porto e Lagos permanecem no topo dos destinos mais visitados através do Airbnb, seguidos de Albufeira, Portimão, Faro, Ponta Delgada, Quarteira, Vila Nova de Gaia e Tavira. Relativamente a destinos-tendência, Moura (Beja), Vendas Novas (Évora), Paços de Ferreira, Leça do Balio e Canelas (Porto) foram as localidades com maior crescimento entre os viajantes que escolheram o nosso país este verão.

Também para os nacionais, Portugal continua a ser o destino preferido, seguido de Espanha, Itália, França, Croácia, Reino Unido, Estados Unidos, Grécia, Alemanha e Holanda. “De facto, o número de portugueses que ficaram em alojamentos anunciados na Airbnb este verão aumentou 32%, prova de que mais e mais pessoas no país querem descobrir um destino como se fossem um habitante local”, diz Arnaldo Muñoz, Country Manager para Portugal da Airbnb Marketing Services. No total, cerca de 230 mil hóspedes portugueses fizeram check-in em alojamento anunciados através da plataforma neste verão¹, incluindo 66 mil famílias.

A nível mundial, o número de hóspedes também bateu um recorde de 60 milhões. A noite com mais hóspedes registados foi a 11 de agosto, na qual 3,5 milhões de visitantes fizeram o check-in na plataforma. Nestes dez anos, os anfitriões ganharam mais de 41 mil milhões de dólares (35,3 mil milhões de euros) e os hóspedes permaneceram nos espaços mais de 300 milhões de vezes.