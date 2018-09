EUA. Número de mortos causados pelo Florence aumenta para os 23

As mortes causadas pelo furacão Florence, que entretanto se transformou em tempestade, na Carolina do Norte, do Sul e na Virgínia, nos Estados Unidos, aumentaram hoje para 23, anunciaram as autoridades norte-americanas.

A maioria das mortes, 17, ocorreu na Carolina do Norte, revelou o governador do estado, Roy Cooper. "A crise na Carolina do Norte continua", afirmou hoje o governante durante um briefing. "Cheias catastróficas e tornados continuam a reclamar vidas e propriedades. Na maior parte da Carolina do Norte o perigo ainda é imediato", acrescentou. Por sua vez, as restantes seis mortes ocorreram na Carolina do Sul.

A grande maioria das mortes foram causadas pelo aumento do nível das águas nas proximidades de rios, isolando as populações. Elementos da Guarda Costeia e voluntários com barcos têm-se dedicado a salvar as pessoas encurraladas pelas cheias.