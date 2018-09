Cristiano Ronaldo fora dos 10 jogadores mais valiosos da Champions

Apesar de ser um dos jogadores em maior destaque nos últimos anos das várias edições da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo este ano aparece fora do top 10 dos jogadores mais valiosos de acordo com o site especializado Transfermarkt.

Com 120 golos e 153 jogos, Cristiano Ronaldo é o jogador português com melhor performance na Liga dos Campeões, e foi decisivo nas conquistas do Real Madrid nos últimos dois anos.

Neymar está no topo da lista, enquanto o português surge apenas na 12ª posição.

Eis a lista completa:

1 - Neymar (PSG)

180 milhões de euros

2 - Lionel Messi (Barcelona)

180 milhões de euros

3 - Mohamed Salah (Liverpool)

150 milhões de euros

4 - Kevin De Bruyne (Manchester City)

150 milhões de euros

5 - Harry Kane (Tottenham)

150 milhões de euros

6 - Kylian Mbappé (PSG)

150 milhões de euros

7 - Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

120 milhões de euros

8 - Philippe Coutinho (Barcelona)

120 milhões de euros

9 - Paulo Dybala (Juventus)

110 milhões de euros

10 - Dele Alli (Tottenham)

100 milhões de euros