Bebé de ano e meio brutalmente agredido pelo padrasto em Vila Franca de Xira

Um bebé, com cerca de ano e meio, terá sido brutalmente agredido pelo padrasto, em Vila Franca de Xira.

O caso foi denunciado pelo pai da criança através do Facebook. A publicação, que conta já com vários comentários de indignação dos internautas, mostra fotografias do rosto do bebé com marcas de agressão, entre elas marcas evidentes de sangue pisado.

De acordo com o Correio da Manhã, o bebé teve de ser hospitalizado no último domingo.

O caso já está a ser investigado pela PSP de Lisboa.