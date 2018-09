Coca-cola pode entrar no mercado da canábis

A notícia, avançada pela Bloomberg esta segunda-feira, refere que a diminuição que se tem vindo a registar nas vendas de refrigerantes tradicionais e a crescente procura por produtos que contenham marijuana, são dois dos aspetos que podem influenciar na tomada de decisão por parte da Coca-Cola.

De acordo com a publicação, a empresa norte-americana fundada em 1886 está atenta ao mercado de bebidas com infusão de CBD, um ingrediente que está presente na marijuana mas que não tem características psicoativas, estando mesmo numa fase de conversações com a Aurora Cannabis.

O porta-voz da empresa fundada nos Estados Unidos, Ken Landers, confirmou a especial atenção ao crescimento do CBD, mas afirma que até ao momento não foram tomadas quaisquer decisões no que respeita à entrada para o mercado da canábis.