A sessão de julgamento de ontem do caso Jogo Duplo, em que estão em causa suspeitas de viciação de resultados de jogos de futebol da II Liga, foi adiada para 1 de outubro.

Em causa está o facto de o treinador adjunto do Leixões na época de 2015/2016, Samuel Correia – testemunha no processo – não ter podido comparecer devido à morte do pai.