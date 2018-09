AF Porto. Salgueiros faz queixa do Canelas, gaienses contra-atacam

À quarta jornada da Divisão de Elite (primeiro escalão distrital da Associação de Futebol do Porto), surgem as primeiras queixas relacionadas com jogos do Canelas 2010. O conjunto de Vila Nova de Gaia foi ao terreno do histórico Salgueiros vencer por 1-0, mas o encontro ficou marcado por vários confrontos entre jogadores das duas equipas.

Logo após o apito final, o Salgueiros, na sua página de Facebook, fez uma publicação sugestiva: uma fotografia completamente negra, legendada apenas com o resultado da partida.

Já esta segunda-feira, emitiu um comunicado a denunciar "atitudes anti-desportivas da equipa adversária, condicionadoras do normal desenvolvimento de um jogo de futebol”, realçando ainda "reprovar a atuação das autoridades competentes". No mesmo documento, o Salgueiros revela ter já solicitado uma reunião com carácter de urgência com a Associação de Futebol do Porto, a quem pede que "ponha fim a atitudes anti-desportivas que destroem aos poucos o futebol português".

Na sequência desta publicação, o Canelas 2010 utilizou os mesmos meios para responder aos salgueiristas. O conjunto de Vila Nova de Gaia lança uma farpa ao adversário deste domingo, lembrando que até esta partida o Salgueiros só tinha um ponto em três jogos e até já demitiu o primeiro treinador da época (Paulo Gomes). O Canelas refere ainda que o árbitro assistente foi agredido na cabeça na sequência do arremesso, por parte de adeptos do Salgueiros, do banco do quarto árbitro - que ainda terá atingido igualmente um responsável pelo campo do Castêlo da Maia (casa emprestada dos salgueiristas) - e que os apoiantes do Salgueiros agrediram adeptos do Rio Tinto na jornada anterior.