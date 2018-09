Liga. Feirense domina prémios de agosto

O belíssimo arranque do Feirense na I Liga 2018/19, com sete pontos em quatro jogos, valeu aos homens de Santa Maria da Feira a hegemonia nos prémios entregues pela Liga Portugal referentes ao mês de agosto. Nuno Manta Santos foi eleito melhor treinador, superando Rui Vitória (Benfica) e José Peseiro (Sporting); Caio Secco, com apenas dois golos sofridos, foi escolhido como melhor guarda-redes, à frente do sportinguista Salin e do benfiquista Vlachodimos; e Edinho, autor de dois golos, o melhor avançado, batendo o bracarense Dyego Souza (que soma quatro tentos) e o sportinguista Nani.

Logo a seguir vem o Benfica, que teve em Pizzi a grande figura: além de ser eleito melhor médio, à frente do colega Gedson e do sportinguista Bruno Fernandes, o internacional português foi ainda considerado o Jogador do Mês, depois de ter apontado quatro golos nas quatro primeiras jornadas - logo atrás ficaram Dyego Souza e o portista Brahimi. As águias, de resto, fizeram o pleno neste particular, pois também na II Liga o jogador mais valioso é seu: Jota, campeão europeu de sub-19, bateu Nsor, avançado do Académico de Viseu, e Roberto, atacante do Estoril.

Uma referência para o jovem central portista Diogo Leite, eleito o melhor defesa de agosto da I Liga - superou Briseño, central mexicano do Feirense, e Rúben Dias, internacional A português do Benfica.

Todas estas votações pertenceram aos treinadores das equipas que competem nas duas divisões profissionais do futebol português. Pelo contrário, foram os adeptos a votar online no Golo do Mês, e essa distinção acabou por ser ganha por Éber Bessa, médio brasileiro do Vitória de Setúbal, na derrota caseira dos sadinos perante o Nacional, na terceira jornada (1-2).

Melhor Jogador Mês LIGA NOS - agosto 2018

1º. Pizzi, SL Benfica (18,45%)

2º. Dyego Souza, SC Braga (9,52%)

3º. Brahimi, FC Porto (5,95%)

Melhor Jogador Mês LEDMAN LigaPro - agosto 2018

1º. Jota, SL Benfica B (24,48%)

2º. Nsor, Ac. Viseu (8.33%)

3º. Roberto, Estoril Praia (5,73%)

Golo do Mês LIGA NOS - agosto 2018

Éber Bessa, Vitória FC

Vitória FC x CD Nacional – 3.ª jornada

EuroBic Guarda-Redes do Mês Liga NOS – agosto 2018

1º. Caio Secco, CD Feirense (17,65%)

2º. Salin, Sporting CP (14,50%)

3º. Odysseas, SL Benfica (13,87%)

Defesa do Mês LIGA NOS – agosto 2018

1º. Diogo Leite, FC Porto (11,25%)

2º. Briseño, CD Feirense (7,50%)

3º. Rúben Dias, SL Benfica (7,50%)

Médio do Mês LIGA NOS – agosto 2018

1º. Pizzi, SL Benfica (23,48%)

2º. Gedson, SL Benfica (17,42%)

3º. B. Fernandes, Sporting CP (6,82)

Avançado do Mês LIGA NOS – agosto 2018

1º. Edinho, CD Feirense (14,74%)

2º. Dyego Souza, SC Braga (13,46%)

3º. Nani, Sporting CP (9,62%)

Treinador do Mês LIGA NOS – agosto 2018

1º. Nuno M. Santos, CD Feirense (25,00%)

2º. Rui Vitória, SL Benfica (15,97%)

3º. José Peseiro, Sporting CP (6,94%)