Benfica anuncia saída de Paulo Gonçalves

Paulo Gonçalves é um dos arguidos no caso e-toupeira e está acusado de 79 crimes.

O Benfica anunciou esta segunda-feira, através do seu site oficial, a saída de Paulo Gonçalves, assessor jurídico envolvido no processo e-toupeira, da SAD do clube.

De acordo com a nota da águias, Paulo Gonçalves sai por “razões de natureza pessoal”, sobretudo pela “necessidade de se dedicar à sua defesa num processo judicial”.

O Benfica assegura que esta defesa não está em nada "em nada relacionada com o exercício de funções que lhe estavam confiadas".

O clube da luz agradeceu ainda o “profissionalismo, a lealdade, a integridade e a dedicação” de Paulo Gonçalves.

