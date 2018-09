Casillas à defesa na estreia do Porto na Champions

Na antevisão do primeiro jogo do FC Porto na Liga dos Campeões, Iker Casillas mostra-se confiante, mas não quer entrar em euforias.

O guarda-redes espanhol do FC Porto foi chamado à sala de imprensa para fazer a antevisão da estreia do FC Porto na Liga dos Campeões frente ao Schalke, naquela que é a vigésima participação do espanhol na liga milionária.

“Não tinha pensado até chegar aqui. Os meus colegas comentaram isso. Já ando há tanto tempo no futebol que às vezes nem dou conta dos números. O mais importante é poder conquistar os três pontos para seguir em frente nesta competição que estamos à espera. Se tens a oportunidades de jogar é bom.", começou por dizer.

Em relação ao jogo de amanhã, Iker recusa a ideia que o FC Porto é favorito: "Penso que dizem que o FC Porto é um pouco favorito porque conquistou duas Champions. Mas o prestígio consegues em campo e o que se conquistou aqui há 14 anos não nos vale nada de amanhã, tens que mostrar em campo. O Schalke não vence há três jogos e o jogo de amanhã para eles é providencial."

Para o guarda-redes espanhol o mais importante “é fazer as coisas bem e chegar o mais longe possível, competir e lutar, ter ambição como equipa”, e recorda que “o grupo da primeira época parecia acessível e caímos para a Liga Europa”.