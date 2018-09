Cristina Ferreira fala da mudança. “Foi como a morte da princesa Diana. Ninguém estava preparado”

Esta segunda-feira, Cristina Ferreira esteve pela primeira vez em direto na SIC, depois da polémica saída da TVI.

Numa entrevista no Jornal da Noite, com Rodrigo Guedes de Carvalho, a apresentadora começou por revelar que aceitou a proposta devido ao “conforto” que sentia na TVI, dado que sentia que estava num local onde já não era “desafiante” estar. Apesar de sentir que “ficaria lá mais 20 anos”, Cristina Ferreira falou também de Manuel Luís Goucha e garante que ambos sabiam que um dia “um ou outro ia acabar com o projeto” que tinham iniciado juntos na estação de Queluz.

“Foi uma decisão muito solitária, não quis falar com ninguém, nem com a família, só avisei quando a decisão estava tomada”, confessou.

Cristina Ferreira não deixou também de falar das críticas e elogios que recebeu devido à sua escolha profissional e afirmou mesmo que houve quem comparasse a sua saída da TVI com a “morte da princesa Diana”. Relativamente às críticas, devido ao valor do ordenado e da contração, a apresentadora garante que quando aceitou o convite da SIC “não sabia quanto ia ganhar” e ainda que “trabalhou muito” para isso.

Numa altura em que se fala de desigualdade salarial ”que feliz eu que sou por ser uma mulher que ganha mais que um homem, porque trabalhei para ganhar mais que um homem. Eu entrei em televisão a ganhar 500 euros por mês e trabalhei muito para que isso mudasse”, garantiu, acrescentando ainda que uma empresa só paga “o que acha que vai ganhar contigo”.

A apresentadora falou também do filho, Tiago, e garante que preza muito a sua privacidade. No dia em que falou também da nova escola do filho, Cristina Ferreira admite que este estuda numa escola pública porque quer que “ele conheça um mundo igual para todos”.

Cristina Ferreira terminou dizendo que agradece a todos os que na TVI “a deixaram crescer” e admite que tem muitos projetos para o novo desafio na estação de Carnaxide.