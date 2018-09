Juízes elegem novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça esta terça-feira

O atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henriques Gaspar, abandona o cargo depois de um mandato de cinco anos

Esta terça-feira, os 62 juízes do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) vão eleger o novo presidente do tribunal.

O atual presidente do STJ, Henriques Gaspar, vai deixar o cargo depois de um mandato de cinco anos.

Santos Cabral – ocupou o cargo de diretor nacional da PJ entre 2004 e 2006 –, Manuel Pinto Hespanhol – atual vice-presidente do STJ – e Joaquim Piçarra – foi presidente do Tribunal da Relação de Coimbra e foi vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura – são os nomes mais apontados para ocupar o cargo.