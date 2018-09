Português raptado, torturado e assassinado na Venezuela

Depois de pagar, a família aguardava, sexta-feira, o regresso do homem, mas chegou apenas a notícia de este havia sido encontrado morto

Moisés Fernandes Gomes, um emigrante português na Venezuela, foi raptado, torturado e assassinado.

De acordo com o Correio da Manhã, a família do português aceitou pagar um milhão de euros pelo seu resgate, mas não conseguiram evitar o homicídio do homem.

Moisés, que vivia em Vargas, a norte de Caracas, na Venezuela, foi raptado na última terça-feira e o seu segurança pessoal acabou também por ser morto. Ambos os cadáveres foram encontrados na berma da autoestrada.

Depois de pagar, a família aguardava, sexta-feira, o regresso do homem, mas chegou apenas a notícia de este havia sido encontrado morto, juntamente com o segurança e com várias marcas de tortura.

Moisés, de 36 anos, vivia na Venezuela há vários anos e explorava um supermercado com o pai.

O português deixa dois filhos menores.

Segundo o CM, os suspeitos ainda não foram localizados, mas já estão identificados.

Este não é o primeiro crime na Venezuela a envolver um português. Em junho, um homem de 65 anos, foi morto em casa com um tiro na cabeça.