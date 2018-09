Latas de atum à venda cobertas de larvas no Continente do Colombo

Foram encontradas várias latas de atum à venda no Continente do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, com larvas, na última segunda-feira.

De acordo com o Notícias ao Minuto, a situação foi reportada por uma cliente que se deparou com a situação e que, posteriormente, alertou um funcionário que terá retirado as latas de exposição.

Fonte dos Hipermercados Continente, citada pelo Notícias ao Minuto, garantiu que a situação está a ser “averiguada” e que "o controlo de qualidade e a segurança alimentar são alicerces fundamentais para o Continente".