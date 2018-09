Detido padrasto que agrediu brutalmente bebé em Vila Franca de Xira

O caso foi denunciado pelo pai da criança, através do Facebook

O padrasto que havia agredido brutalmente um bebé de um ano e meio, em Vila Franca de Xira, foi detido e vai ser presente a tribunal, avança o Correio da Manhã.

O caso foi denunciado pelo pai da criança, através do Facebook, e visava desmentir o homem, de 32 anos, que afirmava que o episódio tinha sido um acidente e que o bebé se teria magoado nas grades da cama.

As fotografias reveladas pelo pai mostram o rosto do bebé com marcas de agressão, entre elas marcas evidentes de sangue pisado.

De acordo com o CM, os vizinhos do homem, que vive em Chelas, não quiseram prestar declarações com “medo de represálias”.