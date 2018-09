Agora sim: o casamento do ano

Nem todos saberão quem é Chiara Ferragni, mas foi a noiva que protagonizou decididamente o casamento do ano.

Esta blogger italiana que lançou o seu blog ‘The Blonde Salad’ há uns bons anos e desde cedo trabalhou tão bem a sua imagem, que é hoje uma marca milionária. Mais do que uma blogger, uma influenciadora e uma celebridade de puro direito que é um dos maiores fenómenos de marketing e comunicação oriunda do mundo digital.

E como tal, o casamento dela no passado dia 1 de setembro, com o músico italiano Fedez, foi não só dos eventos mais seguidos a nível mundial, como se tornou um case study de sucesso para a marca.

Independentemente da espetacularidade de todo o evento ao longo de dias, a análise que nos prende é a dos números e do buzz digital em torno do evento.

Comecemos - como deve ser num casamento - pelo vestido do ano.

Ao escolher Dior para os três vestidos do dia especial gerou um enorme buzz para esta marca emblemática. Os posts de Chiara sobre a marca representa 1,6 milhões em media impact value, o que corresponde a 31% de media impact value global da Dior. Interessante também perceber que deste impacto em media (41 %) vem de fontes online, e 59% diretamente de redes sociais.

Também a Prada foi a escolhida para o evento pré-casamento, o que gerou para a marca um total de media impact value de 1.8 milhões, e cerca de 1.5 milhões globalmente. Também Alberta Ferretti beneficiou de todo um leque de madrinhas vestidas de cor de rosa, marcando boa presença no digital.

Saindo das marcas de roupa e entrando diretamente na cosmética: a Lancôme foi responsável pelo irrepreensível look da noiva. Parte do grupo L’Oréal conseguiu um media impact value de 700.000 dólares e 1.3 milhões em engagement. Na verdade, o post do look da Chiara é o top post do Instagram da marca, mostrando bem o poder da influencer e a rapidez com que consegue os melhores resultados.

De números impressionantes para conteúdos de facto relevantes para todos os seus seguidores - e para meros curiosos também - tudo o que aconteceu pelas redes sociais está reunido na hastag #theferragnez que combina os nomes dos noivos. E aí descobrirá outras marcas que, também por aqui, fizeram a diferença, nomeadamente a Alitalia, com um avião especial e privado para os convidados.

O casamento já foi, mas a vida de Chiara e da sua família mediática é sem dúvida um caso sério de sucesso... orgânico, pago, é impossível as marcas ignorarem este poder e não integrarem este mundo (quando podem, claro, porque esta menina não cobra pouco).

Se acha que isto é só um festival de marcas e números, e que o romance desapareceu, veja alguns dos vídeos e deixe-se comover pela história real de amor.

E, para fechar com chave de ouro, saiba ainda que este casamento gerou mais buzz digital que o de Harry e Meghan, tendo o Givenchy de Markle ficado abaixo de Dior, na luta também entre estas powerhouses.

Portanto, se dúvidas tivesse, não insista: este foi definitivamente o casamento do ano.

*Diretora Criativa Havas Sports & Entertainment