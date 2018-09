Herman. "Estou muito triste por o que andam a dizer da minha Cristina por se ter comparado à princesa Diana"

Em entrevista, na SIC, a apresentadora afirmou que a mudança de canal “foi como a morte da princesa Diana. As pessoas não estavam preparadas"

Cristina Ferreira esteve pela primeira vez na antena da SIC, depois da sua saída da TVI, na última segunda-feira. Durante a entrevista com Rodrigo Guedes de Carvalho, a apresentadora afirmou que a mudança de canal “foi como a morte da princesa Diana. As pessoas não estavam preparadas", declaração que gerou grande polémica.

Quem já decidiu brincar com a situação foi Herman José, através das redes sociais.

“Hoje estou muito triste por tudo o que andam a dizer da minha Cristina por esta se ter comparado à princesa Diana. Claro que são catástrofes comparáveis. Olhem o desgosto espelhado na cara do príncipe Carlos e na cara do senhor Goucha", disse Herman, num vídeo partilhado no seu Instagram.

Mas, o humorista não se ficou por aqui.

"Só há um ponto em que os sofrimentos não têm comparação: na verdade há diferenças e não são poucas. A princesa Dianinha quando morreu chegou ao céu e foi recebida pelo S. Pedro. Já a pobre Cristininha não teve a mesma sorte. Chega à SIC e é recebida por quem? Pelo Rodrigues Guedes de Carvalho”, disse.