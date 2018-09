Costa quer "aprofundamento da presença" de Angola em Portugal

O primeiro-ministro terminou esta terça-feira uma visita de dois a Angola com uma intervenção a defender o "aprofundamento da presença de Angola no país. "Esta é uma parceria entre iguais, em que cada um contribui para a riqueza do outro e em que ambos beneficiam igualmente da relação", declarou António Costa no Palácio Presidencial antes de um encontro a sós com o presidente angolano João Lourenço.

"Agradeço a forma como Angola tem acolhido os nacionais e as empresas portuguesas. Nos anos de crise profunda, quando os portugueses precisaram de uma terra para encontrar trabalho, ou poderem investir, encontraram em Angola esse destino. Também quando Angola enfrentou dificuldades as empresas portuguesas não saíram, resistiram e escolheram continuar em Angola os seus projetos", afirmou António Costa num dos pontos altos da visita, que teve direito a honras militares.