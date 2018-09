CP investiga Alfa Pendular que andou a alta velocidade e estava em risco de descarrilar

Um Alfa Pendular - que fazia a ligação entre Lisboa e Braga - esteve em risco de descarrilamento. Agora, a CP está a investigar as causas, mas falha de manutenção é uma das hipóteses colocadas.

Um Alfa Pendular que fazia o percurso entre Lisboa e Braga, no passado dia 11 de setembro, acabou por não cumprir o seu trajeto depois de ter tido uma avaria que podia mesmo ter resultado num descarrilamento, escreve o jornal Público na edição desta terça-feira.

A mesma publicação indica que o incidente ocorreu ao nível dos rodados, que começaram por incandescer, e foi necessário interromper a viagem em Campanhã.

No entanto, aquilo que parecia apena uma simples falha, podia mesmo ter resultado num acidente grave: um descarrilamento. O rolamento da caixa de eixos avariou e o veio de transmissão, no qual assentam as rodas, fundiu, refere o Público, que cita informação a que teve acesso.

Os passageiros foram encaminhados para outro comboio e o Alfa recolheu às oficinas de Contumil.

Para já, as causas do incidente ainda são desconhecidas, mas poderá estar em causa eventuais falhas de manutenção. A CP e o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários (GPIAAF) já abriram um inquérito para apurar a origem do incidente.