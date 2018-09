Primeiros comboios de hidrogénio do mundo chegam à Alemanha

Os primeiros comboios a hidrogénio do mundo chegaram à Alemanha, na última segunda-feira.

De acordo com o The Guardian, comboios a gasóleo que circulavam nas cidades de Cuxhaven, Bremerhaven, Bremevoerde e Buxtehue foram substituídos por comboios Coradia iLin, que utilizam hidrogénio para circular, uma medida muito mais amiga do ambiente.

As emissões destes comboios são apenas água e vapor e vêm equipados com células de combustível que produzem eletricidade através da mistura entre hidrogénio e oxigénio. O excesso de produção é armazenado em baterias de lítio. Segundo o The Guardian, cada depósito permite percorrer uma distância de mil quilómetros.

De momento, existem apenas dois comboios. Contudo, a Alstom, empresa fabricante, pretende produzir em massa e outros catorze deverão chegar também à Alemanha em 2021.

Apesar da empresa admitir que esta é uma opção mais cara, garante que acaba por compensar diariamente.

O Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Noruega, Itália e Canadá pretendem adquirir este tipo de comboios até 2022.