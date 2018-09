Leão "desnutrido" captado a ter convulsão no Jardim Zoológico de Manila | Vídeo

O vídeo de um leão a ter uma convulsão no Jardim Zoológico de Manila, nas Filipinas, está a percorrer a Internet.

O momento terá ocorrido na última tarde de domingo, quando Raffy, o leão aparentemente “desnutrido” desmaiou e começou a tremer de forma descontrolada.

Mark Lee, um dos visitante que assistiu ao momento, citado pelo Daily Mail afirmou que os animais pareciam “desnutridos” e que pediu, posteriormente, que fosse investigada a saúde dos mesmos.

“Os leões do zoológico pareciam desnutridos. O animal do vídeo estava a ter uma convulsão. Devem investigar melhor a situação. (...) Sei que os voluntários fazem check-ups uma vez por semana aos animais, mas não é suficiente. Espero que a gestão do Zoológico de Manila melhore no futuro”, afirmou Mark.

Heinrich Patrick Peña Domingo, encarregado da Divisão Zoológica do Zoológico de Manila, confirmou ao Daily Mail que o leão em questão já recuperou: “Neste momento, o Raffy está bem, não encontrámos nenhum problema com ele. O apetite está normal”.

O veterinário, que usualmente tem contacto com o leão, Leo Trinidad Almelor disse que brevemente será declarado “o diagnóstico final de Raffy”, sendo que, posteriormente, será continuando um tratamento e a “reabilitação”.

“É muito alarmante que uma situação de emergência como esta não tenha sido informada a autoridades do Zoológico. Com pessoas ou animais, as emergências devem ser abordadas medicamente e profissionalmente, e não postadas nas redes sociais sociais”, criticou o veterinário.