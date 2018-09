Último aviso para Renato Sanches

Internacional português na época do tudo ou nada.

Renato Sanches está de regresso ao Bayern de Munique depois de no ano passado ter estado emprestado ao Swansea.

O CEO do clube alemão, Karl-Heinz Rummenigge, acredita que este vai ser o ano de afirmação de Renato Sanches mas deixa um aviso.

“Quando o comprámos, há dois anos, tínhamos 100% de certeza de que ele seria um jogador que encaixaria muito bem na equipa. Mas os primeiros dois anos, principalmente o primeiro, foram muito difíceis para ele. Cultura, clima e língua diferentes são aspetos complicados, ainda para mais para um jovem de 18 anos. Esteve emprestado ao Swansea, não jogou tanto porque esteve lesionado, e agora voltou. O nosso treinador acredita nele", disse o dirigente alemão em entrevista ao desportivo Record.

Para que tudo corra bem, Rummenigge diz que Renato tem a grande responsabilidade de se afirmar e dar tudo por tudo para conseguir um lugar na equipa. "Tivemos alguns pedidos para vendê-lo ou emprestá-lo, mas acreditamos no Renato Sanches. Estou convencido de que ele ainda pode encaixar no Bayern Munique. Esta época é muito importante para ele e todos estamos disponíveis para ajudá-lo, especialmente o treinador Niko Kovac. Agora, também depende muito do Renato Sanches, tem de dar tudo".

O Bayern de Munique inicia esta quarta-feira a caminhada na Liga dos Campeões e logo contra o clube que formou Renato Sanches, o Benfica.