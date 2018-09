Mãe de bebé agredido expulsa companheiro de casa

Esta terça-feira, o padrasto que agrediu violentamente um bebé de ano e meio, em Vila Franca de Xira, foi presente a tribunal e ficou com Termo de Identidade e Residência, aguardando assim o julgamento em liberdade.

Enquanto o suspeito, de 32 anos, estava no tribunal, os pais da criança aguardavam junto do edifício revoltados. Em declarações ao Correio da Manhã, a mãe revelou que expulsou o companheiro de casa mal se apercebeu das agressões e que ficou “em choque” com o estado do filho.

A mulher conta que havia saído para trabalhar quando o companheiro a avisou de que o bebé tinha caído da cama.

"Perguntei se estava tudo bem e ele disse-me que sim. Disse que o menino estava bem, mas tinha a cara marcada (...) Quando cheguei a casa, tínhamos de ir imediatamente para o hospital porque o menino tinha a cara toda negra e não era só um bocadinho, como ele me tinha dito", afirmou, acrescentando que expulsou imediantamente o suspeito de casa e que este manteve a versão da queda até ao confronto com as autoridades.

"Ele vai ser morto (...) nós vamos fazer justiça pelas próprias mãos. Ele vai ser apanhado em qualquer ponta do país (...) se sair nós matamo-lo cá fora", ameaçou a mulher.

Também o pai da criança, que denunciou o caso através do Facebook, com várias fotografias do rosto magoado do bebé, garantiu que iria fazer justiça.

"Isto aqui não acaba. É o meu sangue, é o meu filho”, rematou.