António Joaquim Piçarra é o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça

António Joaquim Piçarra será o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sucedendo a António Henriques Gaspar. A tomada de posse será no dia 4 de outubro.

Num comunicado enviado às redações, o STJ esclarece que “votou a totalidade do Colégio Eleitoral, ou seja, 62 juízes conselheiros” e que o novo presidente “foi eleito à primeira volta, com 34 votos”.

“O segundo candidato mais votado foi Santos Cabral, que conquistou 16 votos. Em terceiro lugar, com 10 votos, ficou Manuel Pinto Hespanhol. Houve, ainda, 2 votos brancos”, esclarece fonte oficial.

O mandato que se iniciará a 4 de outubro, com uma cerimónia no Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça, na Praça do Comércio, em Lisboa, tem uma duração de cinco anos.