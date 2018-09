Sarah Jessica Parker terá ficado com joias avaliadas em 124 mil euros

A Kat Florence Design acusou a atriz Sarah Jessica Parker, conhecida pela série ‘Sexo e a Cidade’, de ficar com joias que lhe foram emprestadas. As peças estão avaliadas em 124 mil euros

De acordo com o site Page Six, a empresa terá emprestado a atriz as joias para uma sessão fotográfica em 2016, para que as usasse durante dois meses e depois as devolve-se. Dois anos depois, a empresa acusa Sarah Jessica Parker de não ter devolvido as peças em causa: uns brincos e um anel.

“Acreditamos que a senhora Parker guardou as jóias desde 2016, deveria pagar por elas", disse o advogado da Kat Florence Design.

A advogada da atriz, Ira Schreck, já reagiu em defesa da sua cliente."Sarah estava debaixo de um contrato com a Kat Florence e pediu para ficar com as jóias para poder usar noutros eventos que ache apropriado. É uma pessoa tão honesta e confiável. Ela não ficou nem ficaria com um pertence de outra pessoa”. “Ela já quis devolver as peças desde que a Kat Florence deixou de lhe pagar, mas a companhia não pareceu muito interessada”, acrescentou a advogada.