Rua Sésamo. Egas e Becas são um casal

O criador da série infantil ‘Rua Sésamo’, Emmy Mark Saltzman, confirmou que as personagens Egas e Becas sempre foram um casal, numa entrevista à revista Queerty.

Mark Saltzman abordou o tema da sua sexualidade, depois de ter assumido ser homossexual nos anos 80, e com isso veio a confirmação de que a dupla de fantoches era um casal. "Lembro-me de ter lido uma vez, numa coluna do [jornal] San Francisco Chronicle , que um míudo do pré-escolar da cidade tinha perguntado à sua mãe: 'O Egas e o Becas são namorados'? E isso, vindo de um miúdo dessa idade, teve graça", contou o criador da série.

"Aquilo circulou, toda a gente se riu e voltou à sua vida. Ninguém ligou, mas eu sempre senti que, sem uma grande agenda, quando estava a escrever sobre o Becas e o Egas eles eram de facto [um casal]. Não tinha outra forma de o contextualizar", confirmou.

Saltzman afirmou que o casal Becas e Egas era inspirado nele e no seu companheiro: "Mais do que uma pessoa se referia ao Arne [parceiro de Saltzman] e a mim como o Bert e o Arnie".