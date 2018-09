Basquetebol. Benfica anuncia fim da ligação com reforço ex-NBA

Kris Joseph sofreu uma lesão grave e deixa as águias pouco mais de um mês depois de ter chegado

Kris Joseph já não vai representar o Benfica. O extremo canadiano de 29 anos, que em 2012/13 passou pela NBA (representou Boston Celtics e Brooklyn Nets), foi apresentado há pouco mais de um mês como reforço das águias mas sofreu entretanto uma lesão grave.

Por essa razão, as duas partes acabaram por chegar agora a um acordo para a rescisão do contrato. O Benfica perde assim a contratação mais importante para a temporada, na qual pretende recuperar o título nacional depois de na última época nem sequer ter conseguido chegar à final.

Além da passagem pela mais espetacular liga de basquetebol do mundo, Kris Joseph teve ainda experiências em França, Itália e Canadá - alinhou no seu país-natal na última temporada, ao serviço do Niagara River.