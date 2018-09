Um pedido de casamento entre as estrelas dos Emmy | Vídeo

Todos esperavam saber quais os vencedores dos Emmy, mas a verdadeira surpresa chegou quando o realizador Glenn Weiss foi receber o prémio de melhor direção de um espetáculo de variações

“Sabes porque é que eu não gosto de te chamar de minha namorada? É porque quero chamar-te de minha mulher”, disse o realizador deixando todos estupefactos, incluindo a namorada Jan Svendsen que assistia à cerimónia.

De joelho no chão, sem deixar de parte todo o romantismo de um pedido de casamento, Weiss colocou no dedo da namorada o anel que há 67 anos o pai tinha utilizado para pedir a mão da mãe do realizador. “Jan quero pôr-te este anel, que a minha mãe usou, à frente de todas estas pessoas e à frente da minha mãe e dos teus pais, que nos estão a ver lá de cima. Queres casar comigo?”, perguntou.

E o “sim” – que já tinha sido gritado da plateia – tornou a noite do realizador ainda mais especial e ficou marcado na história dos Emmy como o primeiro pedido de casamento a acontecer durante a cerimónia.