Desmoronamento de andar no Hotel Ritz de Madrid provoca um morto e vários feridos

O sexto piso do hotel estava a ser remodelado

O desmoronamento de parte do edifício do hotel Ritz de Madrid provocou a morte a uma pessoa e deixou vários feridos. O acidente aconteceu esta terça-feira pelas 16h10, hora local (15h10 em Lisboa), avança a agência Efe.

O edifício estava em obras de renovação quando uma estrutura em ferro cedeu no sexto andar. Segundo relatos dos empregados a trabalhar na obra, caiu também parte da estrutura do edifício, afetando os seis pisos e deixando visível os dois elevadores.

As primeiras informações indicavam nove feridos, dos quais um estava em estado crítica, e duas pessoas estariam presas no interior do edifício.

No local estão três corporações de bombeiros com pelo menos 12 ambulâncias, acompanhados pela polícia municipal e nacional.

Vai ser aberto um inquérito por parte da construtora para identificar as causas do acidente.