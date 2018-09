Novos utilizadores do passe de transporte de Lisboa vão receber mês grátis

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) tem uma campanha a decorrer esta quarta-feira em que oferece um mês do custo do passe para os transportes públicos a quem fizer o passe pela primeira vez ou que já não o faça pelo menos há um ano.

Na aquisição do passe mensal, a AML oferece o segundo carregamento. A campanha “Passe a Passe” pretende melhorar o comportamento dos cidadãos sobre a mobilidade na capital chamando mais pessoas a utilizar os transportes públicos.

Para a AML, a mobilidade urbana “é um dos principais desafios nas próximas décadas para Portugal” o que faz com que “todas as ações que contribuam para o uso dos transportes públicos, em detrimento do transporte individual, são importantes”, explica em comunicado.

Esta iniciativa foi aceite por todos os operadores de transporte públicos da AML e só estará ativa esta quarta-feira.