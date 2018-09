México. Maradona goleia na estreia no banco (com vídeo)

Não podia ter corrido melhor a estreia de Diego Maradona como treinador do Dorados de Sinaloa. A equipa agora orientada por El Pibe bateu o Cafetaleros de Tapachula por 4-1, em encontro da oitava jornada da segunda divisão mexicana, conseguindo a primeira vitória na competição.

Como não podia deixar de ser, Maradona foi a figura em maior destaque na partida. Mostrando conhecer até algumas partes do hino do México, entoado no estádio antes do apito inicial, o antigo astro argentino foi reagindo efusivamente às várias incidências do jogo, com especial afinco nos golos e nas jogadas de maior perigo da sua equipa.

Após o apito final, o treinador reservou rasgados elogios para os seus jogadores, pedindo para não se embandeirar em arco - embora, ao mesmo tempo, tenha desde já aberto a porta para o objetivo da subida de divisão. "Sabia que iam ganhar quando os vi treinar, estes rapazes têm fome de glória. Mas ainda não se ganhou nada, foi só um jogo, faltam muitas finais. Queremos concretizar um sonho lindo, que começou com os Cafetaleros", salientou.

Veja aqui o resumo do encontro, com Maradona sempre em destaque: