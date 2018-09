Idoso de 83 anos impede três homens de assaltarem loja | Vídeo

Três assaltantes entraram armandos numa loja de apostas, em County Cork, Irlanda, mas o plano não correu como esperava.

E tudo graças a um idoso de 83 anos que conseguiu expulsar o grupo sem que conseguissem roubar nada, avança a ABC News.

Nas imagens de videovigilância, mostram os homens a entrar, no passado sábado, armados com martelos e uma pistola.

O idoso, que estava sentado do lado de fora do balcão mas que era um dos trabalhadores da loja, saiu em defesa do colega e, com murros, pontapés e um banco, conseguiu evitar o assalto.