Porto inaugura Liga dos Campeões com empate

A equipa azul e branca igualou o marcador com um penalti aos 75 minutos

A estreia do FC Porto na Liga dos Campeões deixou um gosto amargo. Os azuis e brancos não conseguiram mais do que um empate, na Alemanha, frente ao Schalke 04.

Foi a equipa alemã que abriu o marcador com Embolo a marcar aos 64 minutos. O golo do Porto viria aos 75, numa grande penalidade marcada por Otávio que igualou a partida.

Os penalties foram agridoces para os dragões. Se por um lado deram o golo que empatou a partida, por outro, aos 13 minutos Alex Telles falhou a grande penalidade.

No outro jogo do mesmo grupo – grupo D – o Galatasaray venceu o Lokomotiv de Moscovo por três bolas a zero.

Os dragões vão jogar contra o Galatasaray no dia 3 de outubro, no estádio do Dragão.