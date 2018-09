Ronaldo “aumentou a autoestima” da Juventus

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, confessou que o jogador português “aumentou a autoestima” da equipa.

"A chegada de Cristiano aumentou a autoestima. Chegou o melhor do mundo à Juventus, e é o jogador que, com Messi, repartiu as Bolas de Ouro nos últimos 11 anos", disse Allegri numa conferência, antes do jogo contra Valência.

O técnico italiano acredita que, com Ronaldo, a equipa tem "mais oportunidades de chegar e vencer a final [da Liga dos Campeões] do que antes".